Jak ściągnąć pracownika do biura

Coraz więcej szefów wzywa do biur pracowników zdalnych. Najczęściej proponują tryb hybrydowy: praca zdalna np. przez 1-2 dni w tygodniu, w pozostałe dni - praca w siedzibie pracodawcy. Jak tłumaczy radca prawny Łukasz Kuczkowski, powrót do pracy w biurze zależy w dużej mierze od momentu, w którym doszło do uzgodnienia pracy zdalnej.

1. Jeżeli miało to miejsce w trakcie zatrudnienia, to pracodawca zawsze ma prawo ją zakończyć i wezwać pracownika do biura. W ramach porozumienia z pracownikiem można swobodnie określić np. dzień, w którym nastąpi powrót, ale też firma może jednostronnie wystąpić o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i wyznaczyć termin nie dłuższy niż 30 dni na powrót do biura.

2. Jeżeli do uzgodnienia pracy na odległość doszło przy zawieraniu pierwszej umowy, powrót do firmy wymaga już, co do zasady, zgody pracownika na zmianę warunków zatrudnienia. Wypowiedzenie zmieniające wymaga jednak istnienia ważnej przyczyny.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą czy pracujących na podstawie umów zlecenia te zasady nie obowiązują. Strony powinny określić w umowie miejsce wykonywania czynności i zasady jego zmiany. Mają tutaj dużą swobodę. Co do zasady jednak powrót do biura będzie wymagał ich zgody – mówi prawnik.

Anioły biznesu inwestują ostrożniej

Rok 2022 pod względem aktywności aniołów biznesu nad Wisłą nie był rekordowy. Jak wynika z ankiety Cobin Angels, inwestorzy byli mniej hojni, wielu zainwestowało w nie więcej niż trzy start-upy, a co piąty nie zrealizował żadnej transakcji. Aż 36 proc. ankietowanych przyznało, że wizja recesji zmusiła ich do znacznie wnikliwszych niż dotychczas analiz poprzedzających decyzję o ulokowaniu kapitału w młodych spółkach technologicznych. Szukając takich do swojego portfela mniejsze znaczenie przywiązują do perspektyw wysokiego wzrostu, oczekując bardziej „wyższego potencjału do przetrwania” w trudnym otoczeniu rynkowym.