Przedsiębiorca, który zatrudnia choćby jednego pracownika lub zleceniobiorcę, musi mu zapłacić więcej. Od 1 stycznia pensja etatowca wynosi 4242 zł brutto (od lipca 2024 wyniesie 4300 zł), a minimalna stawka godzinowa - 27,70 zł (od lipca – 28,10 zł). Oczywiście po stronie pracodawcy jest także część kosztów związanych ze składkami za pracownika. Przy minimalnym wynagrodzeniu brutto 4242 zł miesięczny koszt całkowity dla pracodawcy wynosi 5092 zł.

Przedłużenie terminu zwrotu VAT musi być zasadne

Fiskus lubi korzystać z możliwości sprawdzania zasadności zwrotu VAT firmom. Co gorsza postępowania w tej sprawie ciągną się miesiącami. Tamę takim praktykom kładą orzeczenia sądów administracyjnych. Jedno z ostatnich dotyczyło spółki, która o zwrot ponad 1,3 mln zł VAT wystąpiła jeszcze w 2018 r. Fiskus latami przedłużał pierwotny 25-dniowy termin zwrotu argumentując to koniecznością dodatkowej weryfikacji rozliczenia. Miarka się przebrała przy osiemnastym przedłużeniu, w kwietniu 2023 r. Spółka postanowiła iść do sądu.

WSA w Białymstoku przyznał, że fiskus może przedłużyć termin zwrotu, ale nie może czynić tego arbitralnie. Powinien odpowiednio uzasadnić potrzebę przedłużenia, a przyczyna powinna wynikać z akt sprawy i dotychczas przeprowadzonych dowodów. Przedłużenie jest bowiem odstępstwem od zasady zwrotu podatku w terminie określonym ustawowo i powinno być zastrzeżone dla sytuacji wyjątkowych, w których prawo podatnika musi ustąpić potrzebie ochrony interesów budżetowych państwa.

Zyski kapitałowe do samodzielnego rozliczenia w PIT

Zyski z udziałów w funduszach kapitałowych do końca 2023 r. były opodatkowane 19 proc. zryczałtowanym PIT, a rozliczeniem zajmował się płatnik (czyli fundusz). Inwestor nie musiał się przejmować obliczeniem i odprowadzeniem podatku do US, ale też nie mógł kompensować zysku ze stratami z innych inwestycji.