Przedsiębiorcom opłaca się Twój e-PIT

Po raz pierwszy przedsiębiorcy otrzymują od skarbówki wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2023 rok w ramach usługi Twój e-PIT. Warto do niego zajrzeć i sprawdzić poprawność przygotowanego rozliczenia. A można to zrobić przez całą dobę z dowolnego miejsca z podłączeniem do internetu. Na stronie podatki.gov.pl wybieramy sposób opodatkowania. Z informacji zamieszczonych pod linkiem dowiadujemy się, jakie zeznanie złożyć (nowość to PIT-36, PIT-36L, PIT-28), czy przysługują nam preferencje i ulgi. Jeśli chcemy rozliczyć się przez Twój e-PIT, musimy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą Profilu zaufanego, mObywatela, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Druga możliwość to logowanie przez PESEL lub NIP i kwotę przychodu do zapłaty/kwotę nadpłaty w rozliczeniu za 2022 r.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że w e-zeznaniu uwzględnione będą wszystkie informacje uzyskane od płatników, np. o dochodach z pracy na etacie, umowy zlecenia, renty czy emerytury (jeśli przedsiębiorca miał takie w 2023 r.). Pod uwagę zostaną wzięte wszystkie ulgi wskazane w informacjach przekazanych przez płatników. Przedsiębiorcy muszą natomiast sami wpisać do zeznania przychody z działalności, a rozliczający się na skali i liniówce także koszty ich uzyskania. Dopiero po ich wykazaniu można obliczyć roczny podatek oraz kwotę do dopłaty lub zwrotu.

Za skorzystaniem z rozliczenia w systemie Twój e-PIT przemawia nie tylko wygoda, ale też szybszy zwrot nadpłaconego podatku - w terminie do 45 dni, a nie do 3 miesięcy, jak w przypadku zeznań papierowych.

KSeF w hybrydowych konsultacjach

16 lutego rozpoczęły się konsultacje w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W założeniu 9 spotkań ma umożliwić uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF. Spotkania odbywają się w formule hybrydowej.