WTOREK

2 kwietnia

√ złożenie urzędowi skarbowemu zeznania za 2023 r., tj. CIT-8 lub CIT-8AB wraz z załącznikami, jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy, oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty;

√ złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E wraz z załącznikiem za 2023 r. i zapłata ryczałtu - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy;

√ złożenie urzędowi skarbowemu informacji CIT-8ST według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

√ wykazanie w CIT/KW (stanowiącym załącznik do zeznania CIT-8) przychodów, kosztów i dochodu z przekształcenia oraz ustalenie podatku należnego do zapłaty od tego dochodu, jeżeli pierwszy rok opodatkowania podatnika ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się 1 stycznia 2024 r.;

√ złożenie deklaracji CIT-8FR (z załącznikiem), jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy;

√ złożenie w urzędzie skarbowym informacji CIT-RB i CIT-CSR za 2023 r., jeżeli rok kalendarzowy jest rokiem podatkowym podatnika;

√ przekazanie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przez: spółkę nieruchomościową informacji odpowiednio CIT-N1 i PIT-N1 oraz podatnika będącego wspólnikiem tej spółki informacji odpowiednio CIT-N2 i PIT-N2, według stanu na 31 grudnia 2023 r. - jeżeli rok podatkowy lub rok obrotowy spółki nieruchomościowej jest tożsamy z rokiem kalendarzowym;

√ przekazanie informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2023 r. urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

√ zgłoszenie do ZUS danych za 2023 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA);

√ przekazanie do PFRON wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2024 r. przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.