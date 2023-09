Ochronne gogle można wrzucić w koszty

Ta interpretacja fiskusa ucieszy przedsiębiorców, którzy potrzebują okularów do pracy. Tak jak pewien instalator fotowoltaiki. Zazwyczaj zakłada panele na skośnych dachach budynków jednorodzinnych. Pracuje zatem na wysokości, a do tego z groźnymi narzędziami, jak np. szlifierka kątowa. Mężczyzna ów ma wadę wzroku. Dlatego kupił nietłukące się okulary BHP oraz szkła korekcyjne za prawie 2 tys. zł. Chce zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów, więc zapytał skarbówkę, czy nie będzie miała nic przeciwko. Urzędy skarbowe z reguły odmawiają bowiem prawa do rozliczenia okularów w firmowych kosztach uzyskania przychodów. Uznają, że to wydatek osobisty.

Tu jednak bylo inaczej. Fiskus stwierdził, że niezbędne przy wykonywaniu usług montażowych gogle mają związek z działalnością gospodarczą.

KSeF z nową strukturą logiczną

Ministerstwo Finansów udostępniło zaktualizowaną wersję Krajowego Systemu e-Faktur, który obsługuje strukturę logiczną FA(2). Od 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpiła dotychczas obowiązującą strukturę logiczną FA(1) i przedsiębiorcy korzystający z KSeF wystawiają e-faktury wyłącznie w tej strukturze.

- Oznacza to, że struktura logiczna FA(2) obowiązuje w trakcie fakultatywnego KSeF. Ułatwi to przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r. - poinformował resort finansów.