Zakaz amortyzacji także dla najemcy

Spółdzielnia, która chce wynajmować mieszkania od właścicieli i zarabiać na ich dalszym wynajmie, zamierza zainwestować w podniesienie standardu wykończenia tych lokali. Wartość prac w każdym lokalu przekroczy 10 tys. zł. Według spółdzielni, wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, bo prace te są remontem, a nie ulepszeniem nieruchomości.

Fiskus wskazał jednak, że prace wykończeniowe w wynajmowanych lokalach są inwestycją w obcym środku trwałym i gdyby można było je amortyzować, to na takich samych zasadach, jakie obowiązują właściciela środka trwałego. Ale od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje definitywny zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Ma on zastosowanie także do tych, którzy inwestują w wynajmowaną/dzierżawioną nieruchomość.

190 stron darmowych porad o przetargach w Ukrainie

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych przedsiębiorcy znajdą bezpłatny poradnik opisujący procedury udzielania zamówień publicznych w Ukrainie według tamtejszej ustawy z 2015 r. Przepisy te bazują wprawdzie na rozwiązaniach europejskich, ale pewne istotne różnice widać w praktyce ich stosowania.

Co do zasady wszystkie przetargi są ogłaszane w elektronicznym systemie zamówień Prozorro. Oferty są wyłaniane w drodze aukcji elektronicznej, ale nie można tam używać podpisu elektronicznego. Jako wadium przetargowe jest honorowana tylko gwarancja bankowa. Jednym z najbardziej problematycznych kryteriów dla uczestników procedury zamówień jest doświadczenie wykonawcy w realizacji „podobnych” zamówień. Ukraińskie przepisy nie definiują jednak precyzyjnie owego „podobieństwa”. Inną istotną sprawą jest publikacja ogłoszeń o przetargach wyłącznie w języku ukraińskim.