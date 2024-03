Dwa warianty nowej składki zdrowotnej

Rząd przedstawił posłom dwa główne pomysły na zmianę zasad rozliczeń firmowej składki zdrowotnej. Pierwsza propozycja to opłacanie co miesiąc składki zryczałtowanej, czyli w stałej kwocie. Zniesienie obowiązku liczenia składki co miesiąc ułatwiłoby życie przedsiębiorcom i księgowym. Ale nie dotyczy to rozliczenia rocznego. Składki zostałoby zmienione tak, aby podstawa wymiaru składki była tożsama z podatkową. Ma to wyeliminować konieczność prowadzenia dodatkowej ewidencji. Jednak po zakończeniu roku u prawie każdego przedsiębiorcy konieczne byłoby wyrównanie składki.

Druga opcja zakłada, że przedsiębiorca sam zdecyduje, w jaki sposób oblicza składkę: według progresywnych przedziałów uzależnionych od przychodu, czy też od dochodu podatkowego. Ci, którzy mają duże koszty działalności mogą być zainteresowani liczeniem składki od dochodu. Ale wariant ten jest przeznaczony tylko dla przedsiębiorców na skali i na liniowym PIT, na ryczałcie nie liczy się bowiem dochodu. Poza tym formułę rozliczenia trzeba będzie wybrać na początku roku, a więc oszacować swoje przyszłe przychody i dochody, co wcale nie jest prostą sprawą.

Jak uczynić ugodę pożądaną

Resort rozwoju i technologii szykuje przepisy, które mają silniej niż dziś motywować do mediacji i zawarcia ugody w sporach gospodarczych. Oto niektóre pomysły ekspertów, którzy nad nimi pracują:

- zmiana przepisu, który przewiduje obowiązek dołączania do pozwu informacji, czy podjęto próbę mediacji. Dziś jest on powszechnie omijany. Można byłoby więc wprowadzić obowiązek dołączenia oświadczenia od profesjonalnego mediatora o nieudanej próbie mediacji;