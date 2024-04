Niezbędnik przedsiębiorcy: korekta składki zdrowotnej * wakacje od ZUS * stancja w kosztach? * ulga na kościelną darowiznę * auta zwolnione z akcyzy * bhp z nowymi obowiązkami * certyfikat oferenta

Po pierwsze, uprawniony w doprecyzowanym w przepisach okresie nie mógł wykonywać pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy. Po drugie, w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca musiał podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Trzecie jest kryterium wielkości przychodu.

W efekcie uprawniony w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie mógł osiągnąć przychodu z pozarolniczej działalności. Ewentualnie w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia podania osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Wynajem niezbędny, czynsz w kosztach

Przedsiębiorca działający w branży transportowej, który dla swojego klienta świadczy tzw. usługi wspomagające, wystąpił o interpretację podatkową. Zapytał, czy może ujać w KUP opłatę za pokój, który wynajął w pobliżu bazy swojego kontrahenta. Wyjaśnił, że pełni dyżury telefoniczne, na które musi się zgłosić w ciągu godziny od wezwania przez klienta. Tymczasem baza klienta znajduje się 300 kilometrów od miasta, w którym przedsiębiorca jest zameldowany i ma zarejestrowaną działalność.

Urzędnicy odpowiedzieli, że skoro wynajęcie pokoju jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, to wydatki na czynsz mają związek z firmowym przychodem. Nie są to wydatki osobiste, można je więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.