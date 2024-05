Składki ZUS w górę w 2025 r. Ministerstwo prognozuje wysokość

Co roku od 1 stycznia rosną składki osób prowadzących działalność gospodarczą. Nie inaczej będzie w 2025 r. Z prognoz Ministerstwa Finansów wynika, że przeciętne wynagrodzenie wzrośnie do 8579 zł, a to oznacza, że wyższa będzie podstawa wymiaru składek (60 proc. tej kwoty) dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencji. Należności do ZUS od nich wzrosną z 1600,32 zł do 1754,74 zł miesięcznie. A w rozbiciu na poszczególne składki ma to wyglądać tak:

emerytalna: 1004,77 zł (obecnie 916,35 zł),

rentowa: 411,79 zł (obecnie 375,55 zł),

wypadkowa: 85,96 zł (obecnie 78,40 zł),

na Fundusz Pracy/Solidarnościowy: 126,11 zł (obecnie 115,01 zł),

dobrowolna chorobowa: 126,11 zł (obecnie 115,01 zł).

Sejm: wakacje od ZUS jeszcze w tym roku

Ok. 1,7 mln mikroprzedsiębiorców będzie mogło skorzystać z tzw. wakacji składkowych — Sejm przyjął ustawę w tej sprawie.

Jednomiesięczna przerwa w opłacaniu należności do ZUS to rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, którzy ubezpieczają do 10 osób (tj. siebie i maksymalnie 9 innych osób), a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. Nie ma znaczenia, w jakiej formie rozliczają podatek dochodowy (PIT, ryczałt, karta podatkowa).