Blokada STIR w ogniu krytyki

Blokada konta przedsiębiorcy w ramach STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) pozwala skarbówce zabezpieczyć się na majątku podatnika na czas postępowania podatkowego lub kontroli – na poczet ewentualnego przyszłego zobowiązania. Blokada działa wprawdzie 72 godziny, lecz może być przedłużona, maksymalnie do 3 miesięcy. A to już okres, w którym przedsiębiorca pozbawiony dostępu do swoich środków, może być skutecznie wyeliminowany z rynku. Doradcy podatkowi mówią nawet o eksterminacji biznesów, bo ich zdaniem blokada rachunków jest nadużywana. Apelują o pilną zmianę w podejściu do stosowania blokad STIR i przywrócenie im pierwotnej funkcji, tj. precyzyjnego stosowania wyłącznie do organizatorów karuzel VAT.

- Przepis dotyczący zabezpieczenia odwołuje się do zobowiązania podatkowego i powinien być stosowany tylko w sytuacji, gdy fiskus ma niemalże pewność, że ono powstało. Pierwszym krokiem do uzdrowienia sytuacji powinna być uchwała NSA, która to uwzględnia – uważa doradca podatkowy Jerzy Martini.

Czytaj więcej PIT & CIT & VAT Skarbówka nadużywa swojej atomowej broni. Ekspert: to eksterminacja biznesu Eksperci apelują na łamach "Rzeczpospolitej" o ukrócenie patologii skarbówki w odcinaniu przedsiębiorców od ich rachunków bankowych. - Jest to rozwiązanie absolutnie atomowe, bo gdy zostanie uruchomione, to na ogół oznacza eksterminację biznesu - mówi Jerzy Martini, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Martini i Wspólnicy.

Wakacje od ZUS nie będą opodatkowane

Miesięczna przerwa w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne (oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) jeszcze nie została uchwalona przez Sejm. Trwają konsultacje projektu. Wiadomo już jednak, że wakacje od ZUS mają trwać miesiąc i obejmować tylko najmniejszych przedsiębiorców, a żeby z nich skorzystać, niezbędny będzie wniosek do ZUS. Projektowana nowelizacja określa też zasady ustalania wysokości ulgi, wyłączenia oraz procedurę składania wniosku do ZUS. Wprowadza też nowe zwolnienie do ustawy o PIT.

Zgodnie z projektem, kwota składek nieopłaconych przez korzystającego z wakacji przedsiębiorcę jest zwolniona z podatku. Dotyczy to zarówno tych, którzy są na skali, jak i rozliczających się stawką liniową. Ze zwolnienia skorzystają też przedsiębiorcy na ryczałcie.