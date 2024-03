Skarbówka zgodziła się na rozliczenie wydatków, ale tylko na rzeczy, które można uznać za strój służbowy, czyli nie da się ich używać prywatnie ze względu na wygląd, fason czy logo. Muszą być też nabyte we wskazanym przez linie lotnicze sklepie.

Firmowa motorówka nie będzie na koszt firmy

Pewna firma zajmująca się handlem detalicznym kupiła łódź motorową, która jest wykorzystywana do celów firmowych takich jak szkolenia, zebrania i imprezy integracyjne. Na burcie znajduje się duże i widoczne logo firmy. Czy można amortyzować taką inwestycję?

Zdaniem fiskusa, motorówka nie może być środkiem trwałym. Nie jest bowiem wykorzystywana w działalności gospodarczej, czyli w handlu detalicznym. Została kupiona tylko po to, aby organizować na niej szkolenia, zebrania oraz imprezy, a to nie wystarczy to do uznania jej za środek trwały i rozliczania wydatków na nabycie (poprzez amortyzację) w kosztach.

Rząd łagodzi warunki kasowego PIT

Rząd pracuje nad kasowym PIT, czyli zasadą rozliczania przychodu i podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Zgodnie z projektem, zasada kasowa ma przysługiwać tylko przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz tym, których przychody z biznesu z poprzedniego roku nie przekroczyły określonego limitu. Pierwotnie miał on wynosić 500 tys. zł rocznie. Ostatnio podjął decyzję o zwiększeniu go do 250 tys. euro rocznie.