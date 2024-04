Już tuzin biur PAIH w regionach. Dwunaste powstało w Rzeszowie

- Otwarcie regionalnego biura PAIH to gest wobec lokalnych firm z Podkarpacia, które są gotowe do rozwoju w skali międzynarodowej. Rzeszów i całe województwo zyskują punkt, w którym mogą pozyskać wiedzę, nawiązać relację i otrzymać wsparcie niezbędne do skutecznej ekspansji - podkreślała Skarżyńska.

Rzeszów współpracuje z PAIH od dawna

- W ciągu ostatnich trzech lat zorganizowaliśmy wspólnie z Zagranicznymi Biurami Handlowymi PAIH niemal dwadzieścia wydarzeń gospodarczych w: Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Kanadzie i Australii. W celu efektywnego rozwijania naszej współpracy biznesowej specjalnie sprofilowaliśmy nasz Wydział Marki Miasta, Współpracy Zagranicznej i Turystyki. Od dwóch lat organizuje on wspólnie z PAIH autorski cykl konferencji pt. „Doing Business with”, które służą ekspansji zagranicznej firm z Rzeszowa i podregionu rzeszowskiego, a także prezentacji potencjalnym inwestorom zagranicznym naszego miasta i regionu jako atrakcyjnych miejsc do lokowania kapitału i współpracy. Cieszę się ogromnie, że otwierając swoje Regionalne Biuro Handlowe w Rzeszowie Agencja zrobiła kolejny krok służący wzmocnieniu wsparcia firm z regionu, które planują ekspansję zagraniczną – podkreślił też Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Czytaj więcej Wsparcie Ekspansji Nowe zagraniczne biuro PAIH w Wilnie Otwarte w połowie marca zagraniczne biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu obejmie swą działalnością Litwę, ale także Łotwę i Estonię.

Nowa placówka PAIH jest zlokalizowana przy w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS (Jesionka 954) i działa w godzinach 8:00-16:00.