Faktury, pensje, posiłki - tu zaszła zmiana

Od 1 września 2023 r. przedsiębiorcy mają nowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących, pracodawcy muszą więcej zapłacić młodocianym pracownikom i mogą więcej dołożyć do posiłków dla załogi.

Reklama

Faktury. Co do zasady podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeśli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał płatność. Zasada ta nie dotyczy szczególnych terminów wystawiania faktur wymienionych w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT, np. w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, rozliczenia zwrotów wydawnictw czy opakowań albo na szczególne żądanie kontrahenta.

Pensje. Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Ale choć przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. było niższa niż I kwartale, to i tak młodociani dostali od rządu podwyżkę. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od września ich minimalna płaca rośnie o 3 pkt proc. Jakie to będą kwoty? W I roku nauki - 560,46 zł, w drugim - 630,52 zł, a w trzecim - 700,58 zł.

Posiłki. Miesięczny limit dofinansowania do jedzenia dla pracowników, od którego nie trzeba płacić należności do ZUS, zwiększa się z 300 do 450 zł. Znowelizowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe doprecyzowuje, że oskładkowana nie będzie wartość otrzymanych przez pracowników kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych (do kwoty 450 zł), które uprawniają do nabycia w placówkach gastronomicznych lub handlowych wyłącznie posiłków nadających się do bezpośredniego spożycia.

Czytaj więcej Prawo i Podatki Ważne zmiany w przepisach dla firm. Wchodzą w życie 1 września 1 września 2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących, zwiększa się limit dofinansowania do posiłków dla pracowników, a także zmieniają się zasady zatrudniania pracowników młodocianych.