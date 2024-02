Firma nie musi wyrzucać CV odrzuconego kandydata

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych poskarżyła się kobieta, która nie przeszła pomyślnie rekrutacji do pracy. Firma, do której aplikowała, nie usunęła bowiem jej danych zaraz po zakończeniu naboru. Przedsiębiorca twierdził, że zatrzymując CV kandydatów, chciał się chronić przed ich ewentualnymi roszczeniami o dyskryminację przy rekrutacji. Zatrzymane dokumenty miały wykazać, że nie różnicował aplikujących z powodu np. wieku czy płci. UODO upomniał przedsiębiorcę za bezpodstawne przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji.

Firma odwołała się do sądu administracyjnego i wygrała, a orzeczenie WSA podtrzymał prawomocnie NSA. Oba sądy uznały, że przechowywanie danych osobowych kandydatów jest uzasadnione interesem pracodawców i kandydatów do pracy. W razie zarzutów dotyczących dyskryminacji są one bowiem niezbędne do porównania sytuacji aplikujących. Zdaniem kancelarii reprezentującej firmę wyrok ma precedensowy charakter.

Wyższy odpis na ZFŚS

W 2024 roku pracodawcy przeznaczą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych większe środki, bo odmrożono zasady ustalania odpisów - znów trzeba je ustalić w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia z roku ubiegłego albo za drugie półrocze roku ubiegłego – w zależności, które okaże się wyższe. W 2024 r. podstawą będzie przeciętna płaca w II półroczu 2023 r., czyli kwota 6445,71 zł. Odpisy na ZFŚS w 2024 roku będą więc wynosić za pracownika:

√ zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach – 2417,14 zł (37,5 proc),

√ pracującego w szczególnych warunkach – 3222,86 zł (50 proc.),